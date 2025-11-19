الإطاحة بأحد أبرز تجار المخدرات في السليمانية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، عن الإطاحة بأحد أبرز تجار المخدرات في محافظة السليمانية.

وذكر بيان لاعلام هيشة الحشد انه "وضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار، ومتابعة الأنشطة الإجرامية التي تهدّد السلم المجتمعي، نفّذت قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات في كركوك، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن والانضباط/ مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، عملية أمنية نوعية في محافظة السليمانية، أسفرت عن اعتقال أحد أبرز تجّار المخدرات في المنطقة".

وأضاف "جاءت العملية بعد جمع معلومات استخبارية دقيقة استمرّت لعدة أيام، جرى خلالها مراقبة تحرّكات المشتبه به ورصد شبكة التهريب المرتبطة به، وبناءً على تلك المعطيات، نُصب كمين محكم في إحدى مناطق المحافظة، تمكّنت القوة خلاله من إلقاء القبض على المتهم دون حدوث أي اشتباكات".

وأشار البيان الى انه "وخلال التفتيش الموقعي، ضبطت القوة 3 كيلوات من مادة الحشيشة كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل جهاز فلتر ماء، في محاولة للتمويه وإخفاء المواد عن أعين الأجهزة الأمنية".