القبض على متهم قام بنقل فتاة قاصر إلى محافظة أخرى بعد استدراجها إلكترونياً

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الكرخ – مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، القبض على مُتهم استدرج فتاة قاصراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت القيادة في بيان، أن مفارز قسم مكافحة إجرام المحمودية في قيادة شرطة بغداد/ الكرخ تمكَّنت من إلقاء القبض على مُتَّهم قام باستدراج فتاة قاصراً من محافظة بغداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلها إلى محافظة أخرى.

وجاءت العملية – بحسب البيان – بعد ورود إخبار حول الحادثة، حيث تمت الاستجابة خلال 24 ساعة، وتشكيل فريق عمل مُختص قام بسحب وتحليل كاميرات المراقبة والتعرف على المُتَّهم بدقة، إضافة إلى استِحصال الموافقات القضائية اللازمة لتنفيذ أمر القبض.

وبجهود ميدانية مُكثَّفة، تمكَّنت مفارز شرطة المحمودية من إلقاء القبض على المُتَّهم خلال 72 ساعة فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المُختصَّة، بحسب البيان.