محافظ نينوى السابق : الموصل وُلدت من جديد وتستعد لنهضة أكبر من كل التوقعات

أكد محافظ نينوى السابق، نجم الجبوري، اليوم الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، أن الموصل تعيش مرحلة ازدهار واستقرار واعدين، مشيراً إلى أن المدينة “عادت إلى السكة الصحيحة” بفضل إرادة أهلها وصلابتهم الفريدة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "ما مرت به الموصل كان كفيلاً بأن يؤخر تعافي أي مدينة أخرى لعشرات السنين، لكننا أبناء الموصل استطعنا أن ننهض بها سريعاً، واليوم أصبحت من أجمل مدن العراق، حتى إن الزائر يكاد لا يرى آثار الدمار”.

وأضاف: “أنا لا أحب عبارة الموصل ترجع مثل قبل.. الموصل اليوم أفضل من قبل، ونحن ندرك ذلك جيداً. نعم، ما زالت لدينا جراح، ونعمل على معالجتها، والمحافظة الجديدة تواصل جهودها في ملفات مهمة”.

وأشار الجبوري إلى أن "المنطقة القديمة وسنجار كانتا الأكثر إنهاكاً بسبب المعارك، إلا أن العمل متواصل لإعادة الحياة إليهما بخطوات جدية".

وبيّن أن "من يدخل الموصل اليوم يشعر وكأنه في مدينة حديثة قريبة من ملامح المدن الأجنبية، وهو ما يمنحنا أملاً كبيراً”.

وأعرب الجبوري عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدا أن "المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الاستثمار والقطاع الخاص والزراعة، وعدم الاعتماد على القطاع الحكومي أو النفط فقط، مضيفا: “لدينا موارد كثيرة في الموصل، لكنها كانت غير مستغلة، والمرحلة المقبلة ستشهد تغييراً حقيقياً”.