مصدر ينفي إنهاء مهمة مبعوث ترامب مارك سافايا إلى العراق

أكد مصدر حكومي مطلع، اليوم الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إنهاء مهمة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العراق، مارك سافايا.

وقال المصدر، إنه “لم يرد أي قرار رسمي من البيت الأبيض أو السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص إنهاء مهمة مبعوث ترامب إلى العراق، مارك سافايا”، مبيناً أن “إنهاء مهمة أي مبعوث يتم حصراً عبر القنوات الدبلوماسية والرسمية، ولم يصدر عن سافايا أي مؤشر يشير إلى مغادرته موقعه”.

وأضاف أن “سافايا من المتوقع أن يصل إلى بغداد خلال شهر كانون الأول المقبل للقاء قيادات عراقية من مختلف القوى السياسية”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية تتعامل حتى الآن مع مارك سافايا بصفته المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي إلى العراق”.