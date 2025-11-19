المندلاوي والاسدي يؤكدان ضرورة تشكيل الحكومة وفق برنامج واقعي يعالج الاولويات الوطنية

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، ابرز الملفات التي تعنى بها الوزارة ، لا سيما الحماية الاجتماعية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

واكد المندلاوي ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان السلطة التشريعية حرصت ، خلال دورتها الخامسة ، على توفير الغطاء القانوني والرقابي اللازم لهذه الشرائح ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويكفل الحياة الكريمة لها".

وشدد الطرفان، على اهمية تعزيز التنسيق بين القوى السياسية بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين الاداء الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وضرورة استثمار الأجواء الإيجابية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المقبلة ضمن توقيتاتها المحددة، والمضي في مسار تشكيل الحكومة وفق برنامج واقعي يعالج الاولويات الوطنية ويؤسس لبناء دولة عادلة قوية قادرة على مواجهة التحديات وتضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار.