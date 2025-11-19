المفوضية: ارتفاع عدد الطعون على نتائج الانتخابات الى 130 طعنًا

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 130 طعناً.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب:" ان عدد الطعون بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 ، ارتفع الى 130 طعناً".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت الاثنين الماضي (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويتين العام والخاص، فيما اعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج ،الذي يستمر ثلاثة ايام.