القبض على 3 متهمين بجريمة قتل جراء مشاجرة في مدينة الصدر

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، (19 تشرين الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين ارتكبوا جريمة قتل إثر مشاجرة شرق العاصمة.

وذكر بين لعمليات بغداد،"، أن "قوة مشتركة من الفرقة 5 شرطة اتحادية ومركز شرطة الحبيبية، تمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين أقدموا على قتل شخص جراء مشاجرة ومشادة كلامية، إذ تم طعنه بآلة حادة ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة، وفارق الحياة لاحقاً بعد نقله إلى المستشفى".

وأضاف، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك بعد جمع المعلومات والتحري، أسفر عن تحديد هوية الجناة ومنطقة سكناهم وبوقت قياسي وتعقب المتهمين واعتقالهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".