مفوضية الانتخابات: ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات إلى 80 طعناً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات إلى 80 طعناً، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، أن "عدد الطعون بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 ارتفع الى 80 طعناً".

فيما أعلنت في وقت سابق، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات المتسلمة لليوم الأول 18 تشرين الثاني 2025 بلغ 36 طعناً.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الاثنين الماضي (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج والذي يستمر لـ 3 أيام.