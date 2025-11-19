وزارة العدل: اطلاق خدمة المواجهة الإلكترونية للنزلاء في سجن الكرخ المركزي

أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة المواجهة الإلكترونية للنزلاء في سجن الكرخ المركزي، حيث ذكرالوزير للوكالة الرسمية، إن "الوزارة، وضمن البرنامج الحكومي للتحول الرقمي، عملت على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الاتصال والتواصل، من خلال مشروع إجراء المواجهات بين النزلاء وذويهم بطريقة إلكترونية عبر الفيديو"، لافتا الى انه "تم إطلاق خدمة المواجهة الإلكترونية للنزلاء في سجن الكرخ المركزي".

كما أوضح ان "المشروع حاز على موافقة جميع الجهات، بما فيها الجهات الأمنية، وتم افتتاحه اليوم بشكل رسمي"، مشيراً الى ان "الخدمة الجديدة ستخفف العبء بشكل كبير عن ذوي النزلاء، لاسيما الذين يقطعون مسافات طويلة للوصول الى السجن، أو الذين لم يتمكنوا من زيارة أبنائهم لسنوات بسبب الظروف المعيشية أو البعد الجغرافي".

وأضاف ان "العوائل ستتمكن من حجز المواجهات الإلكترونية عبر منصة أور الحكومية في أي وقت، وتحديد موعد للتواصل بالصوت والصورة"، مبيناً ان "هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تقليل الزخم والازدحام في أماكن المواجهات داخل السجون، فضلاً عن تخفيف الضغط على البنى التحتية وتقليل المواجهات الخاصة والعامة التي تجرى في السجن".

كذلك بيّن، ان "المشروع يتيح للنزيل فرصة للتواصل النفسي والإنساني مع عائلته وأطفاله، بما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان"، مؤكداً ان "الحكومة برعاية واهتمام مباشر من رئيس الوزراء، ماضية في تعزيز حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية متطورة داخل السجون". فيما أكد شواني ان "وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية تعملان على تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي في جميع مفاصل العمل".