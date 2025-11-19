القائم بالأعمال في ليبيا: نواصل التقصي عن مصير 13 عراقياً دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية

أعلن القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى دولة ليبيا، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، باستمرار العمل للتقصي عن مصير 13 عراقياً دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني، حيث ذكر الصحاف، في بيان، إن "العمل مستمر للتقصي عن مصير 13 عراقياً دخلوا أراضي دولة ليبيا بشكل غير شرعي".

وأكد الصحاف، أن "التنسيق يجري على مستوى عالٍ مع الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، للتأكد من سلامتهم والعمل على إعادتهم طوعاً إلى العراق".