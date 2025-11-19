الادعاء العام والإشراف القضائي يؤكدان أهمية تسبيب الأحكام بشكل يتوافق مع القانون

أكد رئيسا الادعاء العام والإشراف القضائي، اليوم الأربعاء، أهمية تسبيب الأحكام بشكل يتوافق مع النصوص القانونية المعمول بها، حيث ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، زارا رئاسة محكمة استئناف الرصافة للاطلاع على سير العمل في المحاكم التابعة لها".

وأضاف البيان، أن "الزيارة شهدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس محكمة الاستئناف وعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، تمت خلاله مناقشة القضايا والمواضيع ذات الصلة بالعمل القضائي، مع التأكيد على الأهمية البالغة لتسبيب الأحكام بشكل دقيق وبما يتوافق مع النصوص القانونية المعمول بها"، وتابع، "كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمكاتب القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز القضايا المنظورة".