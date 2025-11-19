الأخبار

الاستخبارات العسكرية تحبط عملية لتهريب المشتقات النفطية في ديالى


 

 

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، احباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في ديالى، إذ ذكرت المديرية في بيان، إنه "وبحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بتكثيف الجهود والقضاء على عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية والقبض عليهم ومن خلال معلومات استخبارية لقسم استخبارات وامن الفرقة الاولى والتي اكدت وجود عجلة مخصصه لتهريب المشتقات النفطية قادمة من ناحية العظيم باتجاه قضاء كفري لغرض تهريبه تم على إثرها قيام مفارز الاستخبارات العسكرية بنصب كمين محكم حيث تم ضبط العجلة بداخلها كمية كبيرة من الوقود المعد للتهريب والقبض على سائقها". واضافت انه "تم ضبط ايضا عددا من خزانات الوقود، كما جرى التعامل مع المضبوطات وفق السياقات المعمول بها اصوليا".

