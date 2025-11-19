مفوضية الانتخابات: عدد الطعون بنتائج الانتخابات وصلت إلى 36 طعناً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، أن عدد الطعون بنتائج الانتخابات وصلت إلى 36 طعناً، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي في بيان، إن "عدد الطعون بنتائج الانتخابات المتسلمة لليوم الأول 18 تشرين الثاني 2025 من تقديم الطعون بلغ 36 طعناً".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الاثنين الماضي (17 تشرين الثاني 2025) ، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب في التصويت العام والخاص، فيما أعلنت عن فتح باب الطعون على النتائج والذي يستمر لـ 3 أيام.