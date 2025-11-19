وزارة الصحة: نجاح أول عملية زرع كبد في في كربلاء المقدسة

أعلن وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاربعاء، عن نجاح أول عملية زراعة كبد في العراق، حيث ذكر الحسناوي للوكالة الرسمية، إن "فريقاً طبياً عراقياً زار الهند للاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات المتعلقة بزراعة الكبد، ما أسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على تنفيذ هذه العمليات المعقدة"، معلنا "نجاح زراعة أول عملية زرع كبد في العراق".

كذلك أكد أنها "خطوة طبية كبيرة ومهمة ستسهل على المرضى إجراء هذا النوع من العمليات داخل البلاد دون تحمل عناء السفر إلى الخارج وايضا تحمل اموال طائلة جداً".

كما لفت إلى أن "العملية أُجريت بمشاركة فريق هندي مختص، ضمن تعاون طبي هدفه نقل المعرفة وتعزيز القدرات"، لافتا إلى أن "الوزارة أعتمدت مركز زراعة الكبد في كربلاء المقدسة كمركز وطني متخصص لإجراء عمليات زراعة الكبد في العراق".

فيما أوضح أن "جميع المرضى الذين تجرى لهم عمليات زراعة الكبد داخل هذا المركز سيتم شمولهم بالضمان الصحي، مع تغطية مالية كاملة بنسبة 100% من قبل صندوق الضمان، دون تحميل المرضى أي مبالغ مالية".