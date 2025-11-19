الأخبار

الهيئة الوطنية للرقابة النووية: سلامة تربة بحر النجف من التلوث الإشعاعي


أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية (I-NRC)، اليوم الأربعاء، سلامة تربة بحر النجف وعدم وجود تراكيز مرتفعة لغاز الرادون، حيث ذكر مدير مديرية الأجهزة والمختبرات، لازم خنيصر، في بيان، إن "الهيئة أوفدت فريقاً فنياً من مديرية الأجهزة والمختبرات / قسم القياسات الإشعاعية لإجراء مسوحات ميدانية شاملة في الموقع، وقد شملت أعمال الفريق تنفيذ قياسات إشعاعية مباشرة، وسحب نماذج من التربة لفحصها مختبرياً، إضافة إلى إجراء تجارب دقيقة لقياس تراكيز غاز الرادون (Rn-222)".

واوضح خنيصر، أن "جميع النتائج الميدانية والمختبرية أظهرت أن مستويات غاز الرادون ضمن الحدود الطبيعية المتوقعة جيولوجياً، ولم تسجل أي مؤشرات على وجود تلوث إشعاعي أو تراكيز غير اعتيادية للغاز في المنطقة"، وتابع، "كما أثبتت الفحوصات المختبرية لنماذج التربة خلوَّها من أي ملوّثات إشعاعية يمكن أن تشكّل خطراً على السكان أو البيئة".

كما شدد، على "ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالمعلومات الإشعاعية"، داعياً إلى "تجنب نشر أو تداول مقاطع غير دقيقة لما تسبّبه من قلق غير مبرر لدى المواطنين".

