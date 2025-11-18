الشيخ همام حمودي و العامري يؤكدان أهمية الانتقال لرؤية جديدة لتشكيل الحكومة

ناقش الشيخ همام حمودي رئيس تحالف /ابشر ياعراق/ و هادي العامري امين عام منظمة بدر ، مخرجات الانتخابات النيابية وماحققته من نجاح وترسيخ للنظام الديمقراطي الدستوري.

واكد الطرفان، بحسب بيان لمكتب الشيخ حمودي ، ضرورة التقيد بالتوقيتات الدستورية لتشكيل السلطات، واهمية الحوارات والتفاهمات الجارية في الانتقال الى رؤية جديدة لتشكيل الحكومة ، تؤسس لمرحلة تصحيحية، وبمستوى التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها البلد.

وشدد حمودي على ضرورة تعزيز ثقة المواطنين بالعملية السياسية من خلال تجديد الدماء بالكفاءات والمتخصصين، وبالرؤية الجديدة لادارة الدولة بعيداً عن المصالح الضيقة والمحسوبية.