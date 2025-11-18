ضبط صيدلية وهمية وكميات من الادوية المهربة في ديالى

ضبط فريق مشترك من قسم التفتيش في دائرة صحة ديالى ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ، صيدلية وهمية وكميات من الادوية المهربة في المحافظة .

وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى :" ان الفريق المشترك نفذ حملة تفتيشية مسائية في قضاءي بعقوبة والمقدادية ، ضبط خلالها كميات من الادوية المهربة داخل احد مذاخر الادوية ، اضافة الى صيدلية وهمية تعمل بصورة غير قانونية" .

واضاف :" ان المخالفين تمت احالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم"، مؤكدًا :" ان الحملات التفتيشية تأتي ضمن الجهود المستمرة للحد من تداول الادوية غير المفحوصة، ومنع فتح المؤسسات الصحية الوهمية لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومطابقة للضوابط والتعليمات الوزارية "