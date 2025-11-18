وزير النقل: مطار الناصرية سيمثل اضافة ستراتيجية الى شبكة المطارات العراقية

اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي:" ان مطار الناصرية الدولي يشكّل إنجازاً خدمياً مهماً للعراق وسيشكل إضافة ستراتيجية إلى شبكة المطارات العراقية"، فيما شدد على ضرورة زيادة وتيرة العمل في جميع مفاصل المطار، وتقديم الدعم الكامل لمعالجة المعوقات.

وذكر بيان للوزارة:"السعداوي، استقبل مدير ائتلاف شركتي كيكلوب/ هيرتز الاستشارية التركية المشرفة على مشروع مطار الناصرية الدولي، ومدير شركة CSCEC الصينية المنفذة للمشروع، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية للمشروع ومدير عام دائرة العقود والتراخيص في الوزارة".

واكد وزير النقل، خلال اللقاء، "ضرورة زيادة وتيرة العمل في جميع مفاصل المطار وتقديم الدعم الكامل لمعالجة المعوقات، بما يضمن افتتاح المطار وفق الجداول الزمنية المقررة هذا العام".

وأضاف السعداوي، أن "مطار الناصرية الدولي يشكّل إنجازاً خدمياً مهماً لأبناء المحافظة وللعراق عموماً"، مبيناً، أنه "سيمثل المنفذ الجوي الوحيد لمحافظة ذي قار ونافذتها على العالم".

وأوضح، أن "المطار صُمم وفق معايير عالية تتيح التخصص في الشحن الجوي داخلياً وخارجياً، فضلاً عن تقديم خدمات نقل آمنة ومريحة وسريعة، ليكون إضافة ستراتيجية إلى شبكة المطارات العراقية".