مفوضية حقوق الانسان: مشاركة العراقيين بالانتخابات دليل وعيهم بالعملية الديمقراطية

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن مشاركة العراقيين بالانتخابات التي جرت في 11 تشرين الثاني 2025 تدل على وعيهم بالعملية الديمقراطية.

وذكر بيان للمفوضية، أن "مستشار المفوضية العليا لحقوق الإنسان السيد سعد العبدلي، ترأس اليوم، اجتماعا لمديري أقسام المفوضية، إذ أكد أهمية تقارير الرصد والمراقبة التي تعدها المفوضية لتأشير الانتهاكات في حقوق الإنسان".

وأوضح أن "تقارير مراقبة الانتخابات البرلمانية ضرورية لتعزيز ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية، كما انها تؤشر للجهات المعنية مكامن الخلل لتصحيحها"، مشيداً "بالجهود المبذولة من قبل فرق رصد المفوضية في بغداد والمحافظات في مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب لعام 2025، مشيرا إلى أن تقارير الرصد كانت حيادية وموضوعية، وحسب مهام المفوضية وفق قانونها رقم (53) لسنة 2008 المعدل كمؤسسة رقابية".

وأضاف أن "حرص المواطن على المشاركة واختيار من يمثله دليل على وعيه بالعملية الديمقراطية، لافتاً إلى أن المنظمات الدولية والإقليمية تتابع التقدم الملحوظ الحاصل في العراق على صعيد الممارسات الديمقراطية".

وشدد العبدلي على "أهمية إنجاز التقارير المتخصصة في مواعيدها وأن تضم المؤشرات بدقة وشمولية تعكس رؤية المفوضية وملاحظاتها، وتقييمها، وفقاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق".