عمليات بغداد تفتح طريق نفق الشرطة لتعزيز الانسيابية وتقليل الزخم المروري

وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد التميمي، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، بفتح الطريق المغلق ضمن منطقة نفق الشرطة والمؤدي إلى الشارع العام باتجاه بسكولاته في جانب الكرخ، استجابةً لمناشدات المواطنين الذين طالبوا بمعالجة الزخم المروري الخانق في المنطقة.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان، إن القرار جاء بعد متابعة ميدانية وبتنفيذ مباشر من الجهد الهندسي للقيادة، بهدف تخفيف العبء عن الأهالي، وتقليل حالات الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة الدخول والخروج من المنطقة خدمةً للصالح العام.

وأكدت القيادة أن إجراءاتها مستمرة لإيجاد حلول آنية ومستدامة للطرق التي تشهد ازدحامات متكررة، وبما يسهم في رفع الضغط عن الشوارع الرئيسة.