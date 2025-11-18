الأخبار

النموذج الأوروبي: موجة أمطار واسعة تغطي مدن العراق خلال الأيام المقبلة


تُظهر نماذج الطقس الأوروبية تراكمات مطرية لافتة على مختلف مدن العراق خلال الفترة الممتدة من 25 تشرين الثاني الجاري وحتى 3 كانون الأول المقبل، وسط متابعة مستمرة لاحتمال تثبيت هذه التوقعات خلال الأيام القريبة.

وبحسب الخرائط الصادرة عن النموذج الأوروبي، فإن أغلب المحافظات ستشهد موجات متفاوتة من الأمطار، قد تصل إلى مستويات غزيرة في بعض المناطق، خصوصاً في الشمال والشرق، مع استمرار التحديثات التي تراقب احتمالات تطور الحالة إلى منخفض واسع التأثير.

ويؤكد مختصون في الأرصاد الجوية أن هذه التوقعات تبقى "تحت المراقبة اليومية"، إذ تعتمد دقة المنخفض على مسار الكتل الرطبة القادمة من شرق المتوسط، وتفاعلها مع التيارات الباردة فوق أجواء البلاد. ويرى الخبراء أن استقرار الحالة خلال الأيام المقبلة سيحدد قوة الهطولات ومدى امتدادها الجغرافي.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت يستعد فيه العراق لموسم مطري يُعد من أكثر المواسم حساسية على مستوى الخزن المائي، خصوصاً مع انخفاض مناسيب دجلة والفرات خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يجعل أي موجة مطرية واسعة النطاق ذات أهمية استراتيجية للمياه والزراعة.

ويأمل المختصون أن تثبت النماذج توقعاتها، مؤكدين أن "الأمطار بيد الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء"، فيما تواصل الجهات الرسمية الاستعداد لأي موجات غزيرة لضمان الحد من تجمعات المياه والسيول في المدن والطرق الفرعية.

