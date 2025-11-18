نزاهتا بغداد وأربيل تتفقان على تنسيق جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه

أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديّة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أنَّ آفة الفساد تمثّل التحدّي الأكبر أمام التنمية وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، مشدّداً على ضرورة توحيد جهود المؤسّسات في المركز والإقليم لاستئصالها وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار.

وقالت الهيئة في بيان إن "اللامي بحث، خلال لقائه في مقر الهيئة مع، رئيس هيئة نزاهة كردستان أحمد أنور، جملةً من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز عمل الأجهزة الرقابيَّـة، وتنسيق الجهود في ملاحقة المطلوبين بقضايا فساد، فضلاً عن عقد اتفاق تعاون وتبادل الرؤى حول أهمية بناء بيئةٍ استثماريةٍ خاليةٍ من مظاهر الفساد تسهم في التنمية والإعمار وتنشيط سوق العمل".

من جانبه، ثمن رئيس هيئة نزاهة كردستان جهود النزاهة الاتحادية في منع الفساد ومكافحته، وسعيها لتعزيز الأواصر بين مؤسسات الدولة لا سيما بين الأجهزة الرقابية في المركز والإقليم، مبدياً استعداده التام للتعاون فيما يصبُّ في الحفاظ على المال وملاحقة المتجاوزين عليه، بحسب البيان.