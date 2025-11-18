الأخبار

جهاز مكافحة الإرهاب يلاحق فلول داعش الارهابي: اعتقال عنصرين وتدمير أوكار في خمس محافظات


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة السليمانية، ضمن عملية نوعية نُفذت بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في الإقليم، فيما واصلت قوات الجهاز تنفيذ سلسلة عمليات تفتيش وتمشيط في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، إن “الجهود الاستخبارية الدقيقة والتنسيق عالي المستوى أسفرا عن اعتقال إرهابيين اثنين داخل السليمانية”، مؤكداً أن “العملية جاءت ضمن متابعة مستمرة لتحركات بقايا عصابات داعش”.

وأضاف البيان أن “قطعات الجهاز شرعت في واجبات متعددة شملت تفتيشاً واسعاً في وادي الخاصة ووادي زغيتون في كركوك، وسلسلة جبال حمرين في ديالى، إضافة إلى عمليات في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين”.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن “تدمير عدد من الأوكار والجحور التابعة لداعش، وتفجير عبوات ناسفة ومواد معدة للتفجير”.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصل الى 50 الفا.. قرار من التربية يخص الامتحانات الخارجية
القاضي فائق زيدان: العراق لاعب محوري والاستقرار السياسي في العراق ضرورة إقليمية
النموذج الأوروبي: موجة أمطار واسعة تغطي مدن العراق خلال الأيام المقبلة
رئيس حكومة تصريف الاعمال : : الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً بل لتحمل مسؤولية إكمال المهمة
نزاهتا بغداد وأربيل تتفقان على تنسيق جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه
جهاز مكافحة الإرهاب يلاحق فلول داعش الارهابي: اعتقال عنصرين وتدمير أوكار في خمس محافظات
كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل
الموارد المائية: إزالة 12 ألف بحيرة أسماك ضمن حملة رفع التجاوزات
قيادة عمليات بغداد: حملة كبرى في بغداد واعتقال مستغلي الطرق والارصفة
 عشرات المواطنين يتظاهرون أمام مديرية المرور ببغداد بسسب غرامات لم ترتكب!
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك