جهاز مكافحة الإرهاب يلاحق فلول داعش الارهابي: اعتقال عنصرين وتدمير أوكار في خمس محافظات

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء (18 تشرين الثاني 2025)، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة السليمانية، ضمن عملية نوعية نُفذت بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في الإقليم، فيما واصلت قوات الجهاز تنفيذ سلسلة عمليات تفتيش وتمشيط في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، إن “الجهود الاستخبارية الدقيقة والتنسيق عالي المستوى أسفرا عن اعتقال إرهابيين اثنين داخل السليمانية”، مؤكداً أن “العملية جاءت ضمن متابعة مستمرة لتحركات بقايا عصابات داعش”.

وأضاف البيان أن “قطعات الجهاز شرعت في واجبات متعددة شملت تفتيشاً واسعاً في وادي الخاصة ووادي زغيتون في كركوك، وسلسلة جبال حمرين في ديالى، إضافة إلى عمليات في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين”.

وأوضح أن العمليات أسفرت عن “تدمير عدد من الأوكار والجحور التابعة لداعش، وتفجير عبوات ناسفة ومواد معدة للتفجير”.