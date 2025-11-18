الأخبار

الموارد المائية: إزالة 12 ألف بحيرة أسماك ضمن حملة رفع التجاوزات


 

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن إزالة 12 ألف بحيرة أسماك متجاوزة ضمن حملة رفع التجاوزات، حيث ذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال للوكالة الرسمية، إن "حملة وزارة الموارد المائية لرفع التجاوزات عن الأنهر مستمرة وخاصة التي تتعلق بالتلاعب بمنافذ المياه ونصب مضخات المياه بطريقة غير رسمية"، لافتاً الى أن "فرق الوزارة تمكنت من إزالة 12 ألف بحيرة أسماك متجاوزة".

يذكر أن وزارة الموارد المائية أكدت في وقت سابق أن التجاوزات المائية تعد من أخطر التحديات التي تواجه عمل الوزارة، لما لها من تأثيرات سلبية في توزيع الحصص المائية وتنفيذ الخطط الزراعية وديمومة مياه الإسالة.

كذلك أوضحت، أن "التجاوزات كانت تتمثل بإنشاء بحيرات لتربية الأسماك بصورة غير قانونية، ونصب المضخات على أعمدة الأنهر، إضافة إلى التجاوز على حصص المواطنين المائية، وأحياناً على حقوق المحافظات بعضها على حساب الأخرى، مما أثر في تنفيذ الخطط الزراعية وضمان استمرارية مياه الشرب".

كما أشارت إلى، أن "الوزارة نجحت في معالجة معظم التجاوزات في محافظات بغداد وبابل وصلاح الدين والأنبار ومعظم المحافظات الأخرى، باستثناء محافظة ميسان التي ما زالت تواجه تحديات خطيرة؛ بسبب انتشار بحيرات الأسماك غير النظامية".

وشهدت البلاد تساقطاً للأمطار في الأيام الماضية تمت الاستفادة منها وتوجيهها إلى المناطق التي عانت من الشحِّ المائي في جنوب العراق ومناطق الأهوار ودفع اللسان الملحي في البصرة".

