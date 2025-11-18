الأخبار

 عشرات المواطنين يتظاهرون أمام مديرية المرور ببغداد بسسب غرامات لم ترتكب!


 

 

تظاهر العشرات من سائقي المركبات، اليوم الثلاثاء، أمام دائرة المرور العامة قرب ملعب الشعب في بغداد، احتجاجا على الغرامات "الإلكترونية" التي وصفوها بـ"المجحفة والانتقامية" بحقهم، حيث بدأ التحشيد لهذه التظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل عدة أيام عندما تفاجأ المئات من المواطنين عبر تطبيق "عين العراق" بفرض غرامات مرورية على مركباتهم في طرق "لم يسلكوها" وأوقات أكدوا فيها أن مركباتهم كانت مركونة عند بيوتهم، فيما تتجه أصابع الاتهام صوب مديرية المرور ومنظومة الكاميرات الذكية التي وضعت مؤخرا في التقاطعات.

وذكر أحد المتظاهرين لقناة السومرية، "تفاجأت اليوم عندما ذهبت لمديرية المرور واكتشفت أن المديرية فرضت علي غرامة بمقدار 6 ملايين و600 ألف دينار عراقي خلال شهرين فقط"، ويؤكد "عندما طالبت المديرية بعرض شريط الفيديو للمخالفة أظهرت السيارة فقط ولم تعرض المخالفة، بحجج واهية".

ويضيف صاحب المركبة، أن "هذه الغرامات ليست بتقويمية، وإنما غرامات انتقامية بحق الشعب"، متسائلا "لماذا يتم مضاعفة الغرامة بحق السائق وفرضها بهذا الشكل العشوائي؟".

