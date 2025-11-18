الأخبار

السامرائي والعامري يؤكدان أهمية توحيد الجهود وترتيب الأولويات الوطنية


بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الاثنين، (17 تشرين الثاني 2025)، آخر المستجدات على الساحة السياسية عقب إجراء الانتخابات النيابية.

وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب العامري "على أهمية تعزيز أواصر التقارب الوطني بين جميع القوى السياسية بما يسهم في توحيد الجهود وترتيب الأولويات الوطنية".

كما شدد السامرائي والعامري، وفقاً للبيان "على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة العمل المشترك لضمان نجاح المرحلة المقبلة وخدمة أبناء الشعب العراقي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السامرائي والعامري يؤكدان أهمية توحيد الجهود وترتيب الأولويات الوطنية
العراق يغلق 273 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي
الخبير القانوني جمال الأسدي : قرار الاتحادية يعيد ضبط الشرعية الدستورية وحدود السلطة في العراق
النائب التركماني السابق فوزي ترزي : تشتت القوائم يخسر القومية الثالثة ستة مقاعد نيابية
الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة بابل
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة كربلاء المقدسة
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة ميسان
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة البصرة
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة ذي قار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك