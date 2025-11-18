السامرائي والعامري يؤكدان أهمية توحيد الجهود وترتيب الأولويات الوطنية

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، مع الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الاثنين، (17 تشرين الثاني 2025)، آخر المستجدات على الساحة السياسية عقب إجراء الانتخابات النيابية.

وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب العامري "على أهمية تعزيز أواصر التقارب الوطني بين جميع القوى السياسية بما يسهم في توحيد الجهود وترتيب الأولويات الوطنية".

كما شدد السامرائي والعامري، وفقاً للبيان "على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة العمل المشترك لضمان نجاح المرحلة المقبلة وخدمة أبناء الشعب العراقي".