العراق يغلق 273 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق 273 حسابا على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان، "بناءً على توجيهات وزير الداخلية، وفي إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الأمن المجتمعي ومكافحة المحتوى المهدِّد للسلم العام، تمكنت مديرية الأمن السيبراني بالتنسيق مع نقطة الاتصال الوطنية من غلق (273) حسابًا على منصّات التواصل الاجتماعي".

وتنوّعت تلك الحسابات وفق البيان "بين نشر معلومات مضلِّلة، والتحريض على العنف، والتأثير السلبي على استقرار المجتمع". ا