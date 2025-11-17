الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي، بحضور جميع قياداته في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مؤكدا أن نجاح العملية الانتخابية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال الإطار في بيان إن "الاجتماع افتُتح بتهنئة الشعب العراقي والقوى السياسية بمناسبة نجاح الانتخابات"، مشددا على أن "التعاون الوطني هو الركيزة الأساسية لعبور المرحلة المقبلة".

وأكد الإطار أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية، معتبرا أن "الالتزام بهذه التوقيتات يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم واحتراماً لإرادة الناخبين".

وأضاف أن قواه السياسية وقعت على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر المؤلفة من جميع كياناته، وبناءً عليه بدأ الإطار إجراءات ترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة وفق الأطر الدستورية.

وأشار الإطار إلى أنه قرر تشكيل لجنتين قياديتين؛ الأولى معنية بمناقشة الاستحقاقات الوطنية المقبلة ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة، بينما تتولى اللجنة الثانية مقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع بشكل موسع المعايير المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى ملامح البرنامج الحكومي المتوقّع، بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية، وبما يلبّي تطلعات المواطنين نحو الإصلاح والاستقرار والتنمية.