الأخبار

الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر


أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، أنه عقد اجتماعه الاعتيادي، بحضور جميع قياداته في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مؤكدا أن نجاح العملية الانتخابية يمثل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار السياسي في البلاد.

وقال الإطار في بيان إن "الاجتماع افتُتح بتهنئة الشعب العراقي والقوى السياسية بمناسبة نجاح الانتخابات"، مشددا على أن "التعاون الوطني هو الركيزة الأساسية لعبور المرحلة المقبلة".

وأكد الإطار أهمية حسم الاستحقاقات الانتخابية ضمن المدد الدستورية، معتبرا أن "الالتزام بهذه التوقيتات يمثل ضمانة لانتقال دستوري منظم واحتراماً لإرادة الناخبين".

وأضاف أن قواه السياسية وقعت على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر المؤلفة من جميع كياناته، وبناءً عليه بدأ الإطار إجراءات ترشيح رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة وفق الأطر الدستورية.

وأشار الإطار إلى أنه قرر تشكيل لجنتين قياديتين؛ الأولى معنية بمناقشة الاستحقاقات الوطنية المقبلة ووضع رؤية موحدة لإدارة الدولة، بينما تتولى اللجنة الثانية مقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع بشكل موسع المعايير المطلوبة لاختيار رئيس الوزراء، إضافة إلى ملامح البرنامج الحكومي المتوقّع، بما ينسجم مع التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية، وبما يلبّي تطلعات المواطنين نحو الإصلاح والاستقرار والتنمية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الخبير القانوني جمال الأسدي : قرار الاتحادية يعيد ضبط الشرعية الدستورية وحدود السلطة في العراق
النائب التركماني السابق فوزي ترزي : تشتت القوائم يخسر القومية الثالثة ستة مقاعد نيابية
الإطار التنسيقي يوقع على اعتباره الكتلة النيابية الأكبر
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة بابل
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة كربلاء المقدسة
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة ميسان
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة البصرة
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة ذي قار
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة دهوك
اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية بمحافظة السليمانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك