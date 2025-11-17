الشيخ الخزعلي ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان ضرورة تعزيز التقارب بين القوى الوطنية

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الإثنين، ضرورة تعزيز التقارب بين القوى الوطنية والإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، في بيان أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، استقبل اليوم في مكتبه ببغداد، وفدًا من الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأضاف البيان، أن "الوفد قدّم تهانيه بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية المتمثلة بإجراء الانتخابات البرلمانية، مباركًا لحركة الصادقون ما حققته من نتائج مميزة".

وأشار إلى، أن "اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي والتأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وتعزيز التقارب بين مختلف القوى الوطنية بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة ويستجيب لتطلعات الشعب العراقي".