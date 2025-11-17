فتح مقابر جماعية جديدة في سنجار بعد 11 عاما من الإبادة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، (17 تشرين الثاني 2025)، عن بدء فتح مقابر جماعية جديدة شمال شرق قضاء سنجار في محافظة نينوى، تعود لمدنيين أعدمتهم عصابات داعش خلال اجتياحها للمنطقة في صيف 2014.

وقال المصدر إن "لجنة حكومية مشتركة، وبناءً على موافقة قضائية، باشرت عمليات فتح مقابر مجمع الجزيرة (سيبا شيخدر) بعد أكثر من 11 عاماً على الإبادة الأيزيدية، وبحضور أهالي الضحايا والجهات الأمنية".

وأضاف أن "المقابر الواقعة شرق سنجار يُتوقع أن تضم رفات العشرات من النساء والأطفال وكبار السن، ورغم صعوبة تحديد العدد حتى الآن، إلا أن المؤشرات الاولية ترجح أنه بالعشرات"، مبيناً أن "هذه المواقع جرى اكتشافها بعد أشهر من تحرير المنطقة وتُفتح اليوم ضمن سلسلة من المقابر التي تُعامل قضائياً بإشراف لجان حكومية مختصة".

وأشار المصدر إلى أنه "سيتم نقل الرفات إلى دائرة الطب العدلي لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للتعرف على الهويات، خاصة وأن أعداد المفقودين من أبناء المكون الايزيدي تُقدّر بالآلاف ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولاً حتى الآن".

وتابع أن "فتح هذه المقابر يمثل بارقة أمل لعدد كبير من العائلات الايزيدية التي تنتظر منذ سنوات معرفة مصير أبنائها بعد اجتياح تنظيم داعش لمناطقهم في صيف 2014".