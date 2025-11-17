الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً بحضور السوداني لمناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، (17 تشرين الثاني 2025)، اجتماعه الدوري بحضور جميع قيادته ومشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر مصدر مطلع ان الاجتماع "سيناقش مرحلة ما بعد انتخابات مجلس النواب ورسم خارطة طريق تشكيل الحكومة الجديدة بشكل توافقي".

وأوضح المصدر، أن "الاجتماع، الذي يعقد كل يوم اثنين، سيبحث مرحلة ما بعد الانتخابات، ووضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة وفق التوقيتات الدستورية".

وأضاف المصدر، أن "حضور السوداني هذا الاجتماع يُعد مؤشراً على طبيعة النقاشات السياسية الجارية حالياً داخل الإطار، لاسيما مع تصاعد التحديات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المواقف داخل الكتل السياسية".

وتأتي هذه التطورات على وقع خلفيات سياسية معقدة رافقت العلاقة بين السوداني والإطار خلال الأشهر الماضية، فبينما يُعد السوداني مرشح الإطار الرسمي، إلا أن أداءه الحكومي خلق مساحة من التباين في الداخل؛ إذ دعمه جزء من الإطار لاستمراره في الولاية الجديدة، في حين تحفظت أطراف أخرى على بعض سياساته، خصوصاً ما يتعلق بإدارة الملفات الأمنية والاقتصادية والتغطية السياسية لعلاقاته الخارجية.