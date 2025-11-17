"مذبحة حديثة" تعود إلى الواجهة بعد 20 سنة.. أدلة تكشف تورط جنديين أمريكيين من "المارنز"

كشف تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية عن أدلة تُشير إلى تورط اثنين من مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، لم يُحاكما قط، في مقتل عائلة في مدينة حديثة العراقية في محافظة الأنبار.

وتستند الأدلة إلى شهادات وتسجيلات لم تُنشر سابقاً، بينها اعترافات أحد الجنديين بقتل والد العائلة رغم عدم حمله سلاحاً، إضافة إلى إفادات أخرى تكشف دخول الجنود غرفة النوم وإطلاقهم النار على النساء والأطفال.

وتعود الواقعة إلى يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، عندما اقتحم جنود مشاة البحرية الأميركية منزل عائلة بمدينة حديثة وأطلقوا النار على الأم والأب وأبنائهما الخمسة، بالإضافة إلى أخت الأم.

كان استشهاد هذه العائلة، التي لم يتبق منها إلا طفلة تدعى صفاء، جزءاً مما عُرف لاحقاً بـ"مذبحة حديثة"، عندما قتل جنود مشاة البحرية الأميركية 24 مدنياً عراقياً، بينهم أربع نساء وستة أطفال، في أحد أسوأ الجرائم التي وقت بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003. فقد اقتحم الجنود ثلاثة منازل، فقتلوا كل من كان بداخلها تقريباً، بالإضافة إلى سائق وأربعة طلاب في سيارة كانوا في طريقهم إلى الجامعة.

وأثارت هذه المذبحة أطول تحقيق أميركي في جرائم الحرب خلال حرب العراق، لكن لم يُدن أحدٌ في عمليات القتل.