الأخبار

اعتقال شخص سرب بيانات العراقيين على "تليغرام"


تمكنت القوات الأمنية، من اعتقال متهم سرب بيانات العراقيين على تطبيق "تليغرام".

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، انه "تم توقيف المتهم الرئيسي في قضية تسريب قاعدة بيانات العراق عبر تطبيق التليجرام في بغداد، وقد تم توقيفه بموجب أحكام المادة ١٨٢ من قانون العقوبات".

وفي عملية ثانية، أشار البيان إلى "القبض على متهم آخر في العاصمة، والذي اعترف خلال التحقيقات الأولية بقيامه بإنشاء بوت وهمي على تطبيق التليجرام يحمل واجهة مزورة توحي بامتلاكه قاعدة بيانات خاصة بالبطاقة الوطنية للمواطنين موزعة على محافظات العراق الـ١٨، بهدف استقطاب المستخدمين وزيادة عدد المتابعين".

وأضاف، ان المتهم "أقر بإنشائه قناتين على تطبيق التليجرام، استغل من خلالهما البوت المزيف لإيهام المواطنين بامتلاك بياناتهم، في حين تبين لاحقًا أن البوت لا يحتوي على أي معلومات حقيقية بل كان فارغًا تمامًا، وأكد أن الغاية من هذا النشاط كان التربح المالي غير المشروع من خلال استلام مبالغ مالية على شكل بطاقات رصيد".

التعليقات
