الأخبار

المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية.

 وبحسب وثائق للمفوضية شمل الاستبعاد المرشح عن تحالف صلاح الدين الموحد أحمد أسعد زين العابدين سمين، بسبب عدم صحة صدور وثيقته الدراسية.

كما شمل الاستبعاد المرشح ضمن تحالف الحسم الوطني يونس قاسم شغاتي، وإلغاء الأصوات التي حصل عليها، كما قررت المفوضية استبعاد المرشحة هبة توفيق حمزة ضمن تحالف الحسم الوطني وحجب الأصوات التي حصلت عليها.

وأعلنت المفوضية أيضا عن استبعاد المرشح نهاد فيصل عطاالله عباس ضمن تحالف السيادة وحجب الأصوات التي حصل عليها، بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، في حين استبعدت المرشح نوفل شريف جودت وحجب الأصوات التي تحصل عليها في الاقتراع.

كما شمل الاستبعاد المرشح عن تحالف الحسم الوطني خضير عليوي جبار ركاض لعدم تقديمه وثيقة دراسية جديدة خاصة بترشيحه.

 

 

