المفوضية: نتائج الانتخابات ستعلن في السابعة مساءً

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ستُعلَن عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين.

ويأتي هذا الإعلان بعد استكمال المفوضية عمليات التدقيق والنظر في الطعون، تمهيداً للكشف عن النتائج الرسمية التي ستعتمد في المرحلة السياسية المقبلة.

وكان العراق قد اجرى الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني الجاري، بنسبة مشاركة بلغت اكثر من 56%، وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية.