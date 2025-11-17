وزارة الداخلية: اتخاذ أربعة إجراءات للحد من جرائم العنف الأسري

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن أربعة إجراءات للحد من جرائم العنف الأسري، فيما أشارت الى أن بعض هذه الجرائم ينتهي بالمصالحة، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي للوكالة الرسمية، إن "دور الشرطة المجتمعية محوري وأساسي في عملية فض النزاعات الأسرية والاجتماعية وظواهر العنف والحضور والمساعدة ومعاونة المجتمع والأسر العراقية على تقويض المشاكل وحلها قبل تفاقمها".

كذلك أوضح، أن "الشرطة المجتمعية واحد من تشكيلات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وهي قريبة من المواطن تعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الشرطة الأخرى من دوريات النجدة ومراكز الشرطة المحلية ولكنها تكون أقرب ما يكون إلى المواطن ولديها سرعة إجراء في هذا الصدد وخط طوارئ موحد هو 911".

كما شدد على أن "إجراءات وزارة الداخلية حازمة في حال وقوع أي جريمة من تعنيف أسري أو تعنيف الأطفال ولكنها في كثير من الحالات تعالج القضايا المتعلقة بهذا الشأن والتي تعصف بالنسيج الاجتماعي والأسرة العراقية"، مؤكداً أن "هناك جهوداً كبيرة وحثيثة من اجل العمل على النصح والإرشاد وفض النزاعات وتقويض المشاكل والحد منها قبل تفاقمها".

فيما بيّن أن "وزارة الداخلية جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القانون وإلقاء القبض على المتجاوزين على الحق العام، وكذلك الحقوق الشخصية للمواطنين، وبالتالي عمل الوزارة يقف عند أعتاب القضاء العراقي والدعوى تسلم إلى القضاء العراقي ليقول كلمته الأخيرة بخصوص القضايا التي تحصل في الأسر العراقية والمجتمع".