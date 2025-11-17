وزارة التربية تفتح باب التقديم أمام الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم أمام الراغبين بأداء الامتحانات الخارجية، حيث ذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "وزارة التربية حددت موعد افتتاح باب التقديم أمام الراغبين بأداء الامتحانات التمهيدية (الخارجي) للعام الدراسي 2025 – 2026 بدءاً من يوم الخميس الموافق 20 / 11 / 2025 ولغاية 25/ 12 / 2025".

كذلك لفتت الى ان "التقديم يكون حسب التعليمات والضوابط الآتية: (يسمح لمواليد (2007 وما قبلها) التقديم على الدراسة الابتدائية على ان يكون المتقدم قد أنهى الصف الرابع الابتدائي بنجاح كحد أدنى للتعليم العام أو المستوى الثاني (التعليم المسرع) أو اجتاز مرحلة التكميل في مراكز محو الأمية ويعد المتقدم مؤهلاً لأداء الامتحانات النهائية في حال النجاح أو الإكمال بدرس أو درسين"، وتابعت، أنه "يسمح لمن مضى على إنهائه المرحلة الابتدائية ثلاث سنوات أو أكثر التقديم لأداء الامتحانات الخارجية للدراسة المتوسطة، على ان يكون عمر المتقدم دون (28) عاماً، أما من أكمل (28) فما فوق فبإمكانه أداء الامتحانات مباشرة دون سنوات الانتظار أعلاه، ويقبل الراغب بأداء الامتحانات التمهيدية للدراسة الإعدادية في حال إنهائه المرحلة المتوسطة أو ما يعادلها بنجاح".