تركيا: اعتقال 71 شخصا في عمليات واسعة ضد تنظيم غولن في 27 محافظة

صرّح وزير الداخلية التركي علي ييرليكايا، بأنه تم إلقاء القبض على 71 مشتبها بهم، من بينهم موظفون حكوميون عاملون وآخرون في القطاع الخاص في عمليات متزامنة استهدفت تنظيم فتح الله غولن، إذ ذكر من خلال منصة "إكس" إن العمليات المتزامنة استهدفت تنظيم غولن، ونفذتها قوات الأمن صباح اليوم في 27 محافظة بقيادة إسطنبول، مبينا أن عمليات التوقيف جاءت نتيجة عمل مشترك بين إدارة شرطة إسطنبول ومكتب المدعي العام الرئيسي في المدينة، وبالتنسيق مع إدارة شرطة إسطنبول وفرع مكافحة جرائم التهريب والاستخبارات.

كذلك أوضح أن المشتبه بهم أوقفوا في عمليات واسعة مركزها إسطنبول، ونفذت في كل من: أضنة، وآكساراي، وأنقرة، وأنطاليا، وباليكسير، وباتمان، وبولو، وتشاناكالي، وغازي عنتاب، وإزمير، وقيسري، وكوجالي، وكونيا، وكيريكالي، وكيرشهير، ومانيسا، ومالاتيا، وموش، وساكاريا، وسيڤاس، وتيكيرداغ، وأماسيا، وآيدين، وبورصة، ومرسين، وزونغولداك، وتابع ييرليكايا أن الموقوفين كانوا يعملون سابقا في شركات تابعة للتنظيم، واستخدموا أساليب الاتصال السرية الخاصة به، كما شغلوا مناصب بمستويات مسؤولة داخل هيكل الأمن السري للتنظيم.

كما ذكر الوزير: "ونواصل بحزم كفاحنا ضد كل من يهدد وحدة أمتنا وتضامنها، وسلامة دولتنا، وسلام وازدهار مواطنينا".