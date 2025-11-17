مفوضية الانتخابات: النتائج الأولية لن تتأثر كثيراً بإعلان النهائية اليوم

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن النتائج الأولية لن تتأثر كثيراً بإعلان النهائية اليوم، حيث ذكر مسؤول وحدة الدعم الإعلامي في المفوضية، عماد جميل للوكالة الرسمية، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت النتائج الأولية بنسبة 99.07 من المحطات الانتخابية، ولم يتبقَ سوى 111 محطة تم إجراء العد والفرز لها واكتملت النتائج فيها ".

وأضاف ان "إعلان النتائج النهاية لا يؤثر تأثيراً كبيراً في النتائج الأولية، كما ستعلن النتائج اليوم بكل تفاصيلها"، موضحا انه "تم توزيع المقاعد وفق نظام رقم 2 لسنة 2025، كذلك مقاعد الكوتا والمكونات".

كما لفت الى ان "المفوضية بعد إعلان النتائج النهائية ستمنح فترة مدتها 3 أيام لتقديم الطعون من قبل المتضررين"، لافتا الى "هناك تغييراً طفيفاً في داخل الكتلة كتوزيع كوتا النساء وتوزيع المقاعد".

كذلك بيّن ان "العدد الكلي للشكاوى في التصويت العام والخاص بلغ 102 شكوى ولم ترتقِ الى ان تكون شكاوى حمراء بل توزعت بين شكاوى خضراء وصفراء لا تؤثر في نتائج الانتخابات أو تؤدي الى فتح بعض المحطات".