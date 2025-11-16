ديالى تسجّل أعلى موجة مطرية منذ 7 سنوات

أكدت اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، الأحد، أن الموجة المطرية التي ضربت نحو 90% من جغرافيا المحافظة خلال الساعات الماضية تُعد الأعلى منذ قرابة سبع سنوات.

وقال رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى، رعد التميمي، في حديث لـ/المعلومة/، إن "الموجة المطرية التي شملت معظم مناطق ديالى خلال الساعات الماضية، وهي الأولى في موسم الخريف، سجّلت أعلى معدلات تساقط في ناحية بني سعد جنوب غرب المحافظة بواقع 52 ملم، تلتها ناحية بهرز بأكثر من 50 ملم، ثم مركز بعقوبة بأكثر من 45 ملم، مروراً بقره تبه بحدود 30 ملم، ثم هبهب بـ37.5 ملم، فيما سجلت مندلي والسعدية وقرى الچزانة والمقدادية معدلات لم تتجاوز 30 ملم".

وأضاف التميمي، أن "هذه الكميات تُعدّ الأعلى مقارنة بمواسم السنوات السبع الماضية، وتمثل مؤشراً إيجابياً مهماً لجهة تحسين وتعزيز الخزين الجوفي للمياه، لاسيما أن هناك مناطق واسعة تعتمد على الآبار في ريّ المحاصيل والبساتين إضافة إلى الاستخدامات الأخرى"