وزير الخارجية يبحث مع القائم بالأعمال الامريكي في العراق نجاح العملية الانتخابية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد، نجاح العملية الانتخابية التي جرت في العراق مؤخرا.

وقالت الخارجية في بيان، "استقبل نائبُ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرُ الخارجيّة، فؤاد حسين، اليوم الأحد، في بغداد، القائمَ بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى العراق، السيّد جوشوا هاريس".

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارَ العلاقاتِ الثنائيّة بين البلدين، ولا سيما في ضوء تعيين المبعوث الجديد للرئيس دونالد ترامب إلى العراق، والذي من المقرر أن يباشر مهامه خلال الفترة المقبلة، وفق البيان.

وأضاف البيان "كما تناول اللقاءُ العملية الانتخابية التي جرت في العراق والنجاح الذي حققته، حيث قدّم القائمُ بالأعمالِ الأمريكيّ تهانيه إلى السيّد الوزير بمناسبة اختتام العملية الانتخابية بأمان وانسيابية تامة".

وشهد اللقاء كذلك مناقشة الأوضاع الإقليميّة والتطوّرات المتصلة بها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.