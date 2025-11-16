إحباط ست محاولات لتهريب المخدرات عبر مناطيد هوائية خلال 2025

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، إحباط ست محاولات لتهريب المخدرات عبر استخدام المناطيد الهوائية خلال العام 2025.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ/المعلومة/، إن "تعزيز قدرات مسك الحدود مع دول الجوار، سواء سوريا أو تركيا أو بقية الدول، أسهم بشكل مباشر في شلّ مسارات تهريب المواد والعقاقير المخدرة، ما دفع بعض الشبكات الإجرامية إلى اعتماد أساليب مستحدثة لإدخال تلك المواد إلى العمق العراقي، من بينها المناطيد الهوائية".

وأضاف إسكندر، أن "قوات حرس الحدود، وبفضل ما تمتلكه من تقنيات حديثة في الرصد والتعقب، تمكنت من إحباط ست محاولات لتهريب المخدرات عبر المناطيد الهوائية خلال 2025، وتم ضبط كميات كبيرة منها"، لافتاً إلى أن "هذه النجاحات تؤكد قدرة وكفاءة قوات حرس الحدود في مواجهة كل الأساليب التي تلجأ إليها شبكات التهريب".

وأشار إلى أن "إحباط عمليات التهريب ينقذ أعداداً ليست قليلة من الشباب من الانخراط في مسار خطير يهدد المجتمع واستقراره، ويعزز جهود الدولة في مواجهة آفة المخدرات"