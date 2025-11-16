المحلل السياسي علي فضل الله : تماسك الإطار يضعه في موقع متقدم لتشكيل الحكومة المقبلة

أكد المحلل السياسي علي فضل الله، اليوم الأحد، أن تماسك الإطار التنسيقي يضعه في موقع متقدم لتشكيل الحكومة المقبلة

وقال فضل الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك حالة من الارتياح داخل الأوساط الشيعية بعد تحقيق زيادة في عدد مقاعدها البرلمانية مقارنة بالدورة السابقة".

وبين أن "ارتفاع مقاعد قوى الإطار التنسيقي يعدّ مؤشراً واضحاً على نجاح أدائها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمنحها مساحة أوسع للمضي بثقة في مسار تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي ما يزال متماسكاً وقوياً، ويمتلك تفاهمات راسخة مع مختلف القوى السياسية"، مشيرا إلى أن هذا التماسك "سيجعله قادراً على فرض المعادلة الصحيحة في عملية تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات".