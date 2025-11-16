الأخبار

"بني تميم" تستنكر اعتداء النائب عن تقدم مهيمن الحمداني على الحرمة التميمية وتطالب بإنزال أقصى العقوبات


أصدرت قبيلة بني تميم، عشيرة الگوايد، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، بيانا تدين فيه الاعتداء الذي قام به النائب عن حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي مهيمن الحمداني، معتبرة الفعل "شنيعا" ومساسا بالحرمة التميمية.

وجاء في البيان “نحن قبيلة بني تميم لا جاه ولا فخر لنا إلا بحفظ كرامة نساءنا، وندين بشدة الاعتداء والتجاوز على الحرمة التميمية من قبل النائب وحمايته”.

وطالب البيان القوات الأمنية في كركوك بالقبض على كل من أساء إلى الحرمة التميمية وتسليمهم للعدالة من أجل "إنزال أقصى العقوبات وردعهم عن الأفعال الشنيعة”.

وأكد البيان أن القبيلة ستأخذ حقها العرفي بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشددا على التمسك بحقها في الدفاع عن كرامة نسائها.

ووقع البيان "محمد" نجل "الشيخ عطية العبد الابراهيم محمد الخلف الگايدي التميمي" باسم عشيرة الگوايد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد (16 تشرين الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على حماية النائب عن تقدم مهيمن الحمداني في كركوك.

وقالت القيادة في بيان إن "قوة أمنية مشتركة من قيادة عمليات وشرطة كركوك بمتابعة من قيادة العمليات المشتركة نفذت أمراً بالقبض على سبعة أشخاص متهمين بالاعتداء على عائلة في المحافظة، حيث اقتحموا منزلهم وأطلقوا النار، في محاولة أيضًا لاختطاف أحد أبنائهم".

وأوضحت القوة المنفذة للواجب حسب البيان أن "الاعتداء وقع من قبل حماية النائب مهيمن الحمداني، وشمل أيضًا الاعتداء على ضابط في الجيش حاول التدخل لمنع الحادث"، مشيرا الى أن "الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث والتحري للقبض على جميع المتورطين في الحادث".

واكدت القوة أن "أمن المواطن وهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر ولن يتم التسامح مع أي تجاوز لهذه الحدود".

وتابعت أن "التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة كل من ساهم في الحادث لإحقاق الحق، في رسالة واضحة بأن القانون سيأخذ مجراه دون استثناء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المحلل السياسي علي فضل الله : تماسك الإطار يضعه في موقع متقدم لتشكيل الحكومة المقبلة
"بني تميم" تستنكر اعتداء النائب عن تقدم مهيمن الحمداني على الحرمة التميمية وتطالب بإنزال أقصى العقوبات
القبض على متهم خطير نفذ 12 عملية سرقة في ميسان
قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على مخزن متفجرات كبير في الأنبار
الموافقة على اربع فرص استثمارية في بابل
فرق الدفاع المدني تخمد حريقا ألتهم معمل نجارة وصنع الاخشاب جنوب الحلة
في تصريح جديد ,,,, المفوضية تحسم الأصوات النهائية: النتائج مطابقة 100%.. إعلانها رسمياً اليوم أو غداً
حكومة ذي قار تتبرأ من حفل غنائي وتحدد الجهة المنظمة له
ظهروا مبتسمين وايديهم مقيدة.. اعتقال حماية النائب الذي هاجم عائلة بالسلاح في كركوك
مفوضية الانتخابات: لا موعد محددا لحسم الطعون والمصادقة على الفائزين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك