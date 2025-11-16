"بني تميم" تستنكر اعتداء النائب عن تقدم مهيمن الحمداني على الحرمة التميمية وتطالب بإنزال أقصى العقوبات

أصدرت قبيلة بني تميم، عشيرة الگوايد، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، بيانا تدين فيه الاعتداء الذي قام به النائب عن حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي مهيمن الحمداني، معتبرة الفعل "شنيعا" ومساسا بالحرمة التميمية.

وجاء في البيان “نحن قبيلة بني تميم لا جاه ولا فخر لنا إلا بحفظ كرامة نساءنا، وندين بشدة الاعتداء والتجاوز على الحرمة التميمية من قبل النائب وحمايته”.

وطالب البيان القوات الأمنية في كركوك بالقبض على كل من أساء إلى الحرمة التميمية وتسليمهم للعدالة من أجل "إنزال أقصى العقوبات وردعهم عن الأفعال الشنيعة”.

وأكد البيان أن القبيلة ستأخذ حقها العرفي بعد استكمال الإجراءات القانونية، مشددا على التمسك بحقها في الدفاع عن كرامة نسائها.

ووقع البيان "محمد" نجل "الشيخ عطية العبد الابراهيم محمد الخلف الگايدي التميمي" باسم عشيرة الگوايد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاحد (16 تشرين الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على حماية النائب عن تقدم مهيمن الحمداني في كركوك.

وقالت القيادة في بيان إن "قوة أمنية مشتركة من قيادة عمليات وشرطة كركوك بمتابعة من قيادة العمليات المشتركة نفذت أمراً بالقبض على سبعة أشخاص متهمين بالاعتداء على عائلة في المحافظة، حيث اقتحموا منزلهم وأطلقوا النار، في محاولة أيضًا لاختطاف أحد أبنائهم".

وأوضحت القوة المنفذة للواجب حسب البيان أن "الاعتداء وقع من قبل حماية النائب مهيمن الحمداني، وشمل أيضًا الاعتداء على ضابط في الجيش حاول التدخل لمنع الحادث"، مشيرا الى أن "الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث والتحري للقبض على جميع المتورطين في الحادث".

واكدت القوة أن "أمن المواطن وهيبة المؤسسة العسكرية خط أحمر ولن يتم التسامح مع أي تجاوز لهذه الحدود".

وتابعت أن "التحقيقات مستمرة لضمان محاسبة كل من ساهم في الحادث لإحقاق الحق، في رسالة واضحة بأن القانون سيأخذ مجراه دون استثناء".