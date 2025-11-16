الأخبار

القبض على متهم خطير نفذ 12 عملية سرقة في ميسان


أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القبض على متهم خطير نفذ 12 عملية سرقة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ان "مفارز مكافحة الإجرام، وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخباراتية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم خطير أقدم على تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة في مركز وأقضية المحافظة".

وأضافت ان "عملية القبض جاءت عقب ورود بلاغات متعددة بوجود حوادث سرقة، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص نفذ جهودًا فنية وميدانية مركزة"، موضحة انه "من خلال جمع المعلومات وتحليلها ومقاطعتها، نجح الفريق في تحديد هوية المتهم، والوصول إلى مكان تواجده، والإطاحة به وضبط سلاح نوع كلاشنيكوف بحوزته".

وبينت القيادة أن "المتهم اعترف صراحةً بتنفيذ أكثر من 12 عملية سرقة تقدّر قيمتها بما يقارب 750 مليون دينار عراقي، إضافةً إلى قيامه بتنفيذ دكات عشائرية على منازل عدد من المواطنين"، لافتة الى انه "تم تصديق أقوال المتهم بدائياً وقضائياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات".

