قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على مخزن متفجرات كبير في الأنبار

نفذت قوة امنية مشتركة من اللواء السابع والخمسين ضمن قيادة الحشد الشعبي في الأنبار بالتنسيق مع وحدة من الجيش العراقي، واجباً أمنياً لتفتيش عدد من المناطق ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت هيئة الحشد في بيان انه خلال العملية، تمكنت القوة من العثور على خزان ماء مُعدّ لإخفاء مواد متفجرة يحتوي على: ريمونت (5) ، وجهاز تفجير (2) ، وجهاز سيرفر، و شاحنة اتصال (2) ، كيبل كوارتز ، وحشوتين متفجرة ، و 33 رأس صاروخ قاذفة , و 46 كبسولة , و 3 صواريخ c5 و9 صواريخ قاذفة ، و 5 عبوات ناسفة , ومادة TNT (7) وعتاد FFT / وعتاد إطلاقة.

وجرى معالجة المواد المتفجرة وتفجيرها ميدانياً من قبل الجهد الهندسي المختص، دون تسجيل أي حادث.