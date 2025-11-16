الأخبار

قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على مخزن متفجرات كبير في الأنبار


نفذت قوة امنية مشتركة من اللواء السابع والخمسين ضمن قيادة الحشد الشعبي في الأنبار بالتنسيق مع وحدة من الجيش العراقي، واجباً أمنياً لتفتيش عدد من المناطق ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت هيئة الحشد في بيان انه خلال العملية، تمكنت القوة من العثور على خزان ماء مُعدّ لإخفاء مواد متفجرة يحتوي على: ريمونت (5) ، وجهاز تفجير (2) ، وجهاز سيرفر، و شاحنة اتصال (2) ، كيبل كوارتز ، وحشوتين متفجرة ، و 33 رأس صاروخ قاذفة , و 46 كبسولة , و 3 صواريخ c5 و9 صواريخ قاذفة ، و 5 عبوات ناسفة , ومادة TNT (7) وعتاد FFT / وعتاد إطلاقة.

وجرى معالجة المواد المتفجرة وتفجيرها ميدانياً من قبل الجهد الهندسي المختص، دون تسجيل أي حادث.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهم خطير نفذ 12 عملية سرقة في ميسان
قوة مشتركة من الحشد والجيش تعثر على مخزن متفجرات كبير في الأنبار
الموافقة على اربع فرص استثمارية في بابل
فرق الدفاع المدني تخمد حريقا ألتهم معمل نجارة وصنع الاخشاب جنوب الحلة
في تصريح جديد ,,,, المفوضية تحسم الأصوات النهائية: النتائج مطابقة 100%.. إعلانها رسمياً اليوم أو غداً
حكومة ذي قار تتبرأ من حفل غنائي وتحدد الجهة المنظمة له
ظهروا مبتسمين وايديهم مقيدة.. اعتقال حماية النائب الذي هاجم عائلة بالسلاح في كركوك
مفوضية الانتخابات: لا موعد محددا لحسم الطعون والمصادقة على الفائزين
مجزرة عائلية متداخلة في الديوانية.. قتل والديه وزوجة أخيه وقُتل على يد شقيقه
بعد طعن المالية بفقرة المخصصات المهنية.. نقابة المعلمين تلوح بالتصعيد والاعتصام والتظاهر
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك