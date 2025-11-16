الموافقة على اربع فرص استثمارية في بابل

اعلنت هيئة استثمار بابل عن ان مجلس ادارتها وافق على اربع فرص استثمارية في مجال الزراعه في شمال الحلة.

وقال مدير هيئة استثمار بابل رعد جون المخزومي " ان الموافقة تمت اليوم على انشاء مزارع نموذجية لانتاج الفراولة والفواكه في ناحية جبلة شمال الحلة على مساحة خمسة دوانم ستعتمد النظم الزراعية الحديثة كما تمت الموافقة على انشاء حقول دواجن وتسمين الابقار في قضاء المحاويل شمال الحلة وقضاء المسيب.

واضاف ان هذه المشاريع ستسهم في سد حاجة السوق المحلية من الفواكه والدواجن والبيض واللحوم وتوفر فرص عمل للشباب "