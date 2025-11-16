الأخبار

في تصريح جديد ,,,, المفوضية تحسم الأصوات النهائية: النتائج مطابقة 100%.. إعلانها رسمياً اليوم أو غداً


أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد (16 تشرين الثاني 2025)، حسم النتائج النهائية للأصوات، مؤكدة مطابقتها بنسبة 100% مع النتائج الأولية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال اليوم أو غدًا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسمت ما تبقى من المحطات وتم احتساب أصواتها، وجاءت جميع النتائج مطابقة بنسبة 100% مع العد والفرز اليدوي".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية باشرت اليوم باحتساب المقاعد، بما في ذلك مقاعد كوتا النساء والأقليات"، مؤكدة أن "مكاتب المحافظات الانتخابية شرعت في تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج".

ورجحت الغلاي أنه "سيتم إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدًا"، موضحة أنه "بعد إعلان النتائج النهائية بقرار من مجلس المفوضين، ستقوم المفوضية بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من اليوم التالي للنشر في الموقع الرسمي للمفوضية".

وشهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق مشاركة واسعة من الناخبين، حيث بلغت نسبة المشاركة 56%، وتنافس فيها 7 آلاف و744 مرشحًا على 329 مقعدًا في البرلمان.

وجاء ائتلاف "الإعمار والتنمية" بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الصدارة، بعد أن حصل على مليون و317 ألف صوت، ما يعزز توقعات بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قريبًا، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني في المركز الثاني، بعد أن حصل على مليون و99 ألفًا و826 صوتًا.

ومع انتهاء فرز الأصوات في جميع المحطات، باشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احتساب المقاعد، بما في ذلك مقاعد كوتا النساء والأقليات، وبدأت مكاتب المحافظات الانتخابية تزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج، تمهيدًا للإعلان الرسمي للنتائج النهائية وفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام بعد ذلك.

