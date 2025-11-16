حكومة ذي قار تتبرأ من حفل غنائي وتحدد الجهة المنظمة له

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، (16 تشرين الثاني 2025)، عن براءتها من إقامة حفل غنائي في المحافظة أمس.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظ، "شهدت محافظة ذي قار، يوم أمس السبت، إقامة نشاط فني نظّمته إحدى الشركات الاستثمارية، وهي شركة حاصلة على إجازة من هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك ضمن نشاطاتها الدعائية الخاصة بإطلاق مشروع إنشاء مجمّع سكني في الناصرية، نود التأكيد أن هذا النشاط كان فعالية خاصة بالشركة ولا يمثل فعالية رسمية، كما لا يحظى برعاية الحكومة المحلية".

وأضاف البيان "في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة المحلية على استقطاب فرص الاستثمار الكفيلة بتطوير البنية التحتية للمحافظة، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين، فإنها تؤكد في الوقت ذاته حرصها التام على مراعاة القيم الاجتماعية لأبناء المحافظة، والالتزام بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور".

وأقيمت أمس السبت احتفالية شهدت وصلة غنائية قدمها محمد عبد الجبار، تهدف الترويج لأحد للمجمعات السكنية التابعة لها في مدينة الناصرية، بحضور رسمي من قبل أعضاء مجلس محافظة ذي قار، وممثل عن رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الفنانين.

وأثار الحفل موجة من الاعتراضات باعتباره "لا ينسجم مع الأعراف الاجتماعية والهوية الدينية للمحافظة".