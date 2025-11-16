الأخبار

ظهروا مبتسمين وايديهم مقيدة.. اعتقال حماية النائب الذي هاجم عائلة بالسلاح في كركوك


افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باعتقال 7 من عناصر حماية النائب مهيمن الحمداني، بعد تورطهم بالاعتداء المسلح على منزل عائلة في قضاء الدبس.

وقال المصدر ان "القوات الأمنية في محافظة كركوك القت القبض على 7 من عناصر حماية النائب "مهيمن الحمداني" بعد تورّطهم في اعتداء مسلّح استهدف أسرة في قضاء الدبس".

واظهرت صورة عدد من الافراد المعتقلين وايديهم مقيدة، فيما ظهر بعضهم وهو يبتسم، في تعابير لا تتناسب مع وضعهم المفترض كمتهمين ومعتقلين.

وخلال الساعات الماضية انتشرت مشاهد عن وصول تعزيزات امنية لمنزل الحمداني، فيما لم يتم اعلان اعتقاله حتى الان، بعد ان هاجم بقوة مسلحة منزل عائلة في قضاء الدبس بكركوك بسبب "تعليق على الفيسبوك"، لاحد أبناء العائلة، فيما تهجم على امهم بالضرب والشتم بالالفاظ النابية بحسبما قالت المرأة، بالإضافة الى الاعتداء بالضرب والشتم على أبنائها.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصة مطالبين بانزال القصاص بحق المتهمين، وردع المسؤولين الذين باتوا يستخدمون سلطتهم السياسية ونفوذهم المسلح للاعتداء على المواطنين في منازلهم. 

يذكر ان الحمداني هو احد اعضاء حزب تقدم الذي يتراسه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظهروا مبتسمين وايديهم مقيدة.. اعتقال حماية النائب الذي هاجم عائلة بالسلاح في كركوك
مفوضية الانتخابات: لا موعد محددا لحسم الطعون والمصادقة على الفائزين
مجزرة عائلية متداخلة في الديوانية.. قتل والديه وزوجة أخيه وقُتل على يد شقيقه
بعد طعن المالية بفقرة المخصصات المهنية.. نقابة المعلمين تلوح بالتصعيد والاعتصام والتظاهر
وزارة العدل: التحول الإلكتروني الكامل يبدأ منتصف 2026
نقابة المعلمين تهدد بالتصعيد والاعتصام والتظاهر بعد طعن المالية بفقرة المخصصات المهنية
دائرة السكك: تهيئة قطارات لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة
دائرة العيادات الطبية: الكشف عن برنامج إلكتروني متكامل خاص بفحص المخدرات
العمليات المشتركة: تنفيذ أوامر قبض بحق حماية نائب اعتدوا على عائلة وضابط بكركوك
محافظ النجف الأشرف يوجه بالإسراع بتنفيذ القرار 320 الخاص بتمليك الأراضي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك